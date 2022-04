-Anzeige- Appsolut einfach!

Ticket-Kauf und -Check direkt in der neuen App

Ob Bus- und Bahnfahrplan, Fahrten-Wecker, Fahrradleihe, Ticket-Check, das neue eezy-Ticket oder Ticketkauf: Die neue NIAG-App führt Sie mit vielen neuen Inhalten und neuem Design ganz einfach durch den ÖPNV am unteren Niederrhein.

Alles sofort im Blick

Gleich auf dem Startbildschirm haben Sie alle wichtigen Funktionen im Blick: zum Beispiel den Abfahrtsmonitor, die Fahrplanauskunft, den Ticketshop oder „Meine Tickets“. Sie können die App individualisieren und Ihre wichtigsten Start- oder Zielorte und bevorzugte Linien eintragen. Und ist die GPS-Position bekannt, zeigt Ihnen die App direkt die nächsten Abfahrtszeiten in Ihrer Nähe und die Ankunftszeiten am Zielort. Sollte einmal ein Bus verspätet sein oder ausfallen – auch darüber informiert Sie die App direkt auf dem Startbildschirm.

So einfach geht das!

Kontaktlos im integrierten Ticketshop bezahlen, per Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift. (Für den Ticketkauf benötigen Sie ein Kundenkonto.)

Habe ich noch eine Fahrt auf meinem 4erTicket oder 10erTicket? Die Antwort steht jetzt schon auf dem Startbildschirm.

Ihr Ticket-Check: Wenn Ticket1000, Ticket2000 oder 24-StundenTicket hinterlegt sind, prüft die App gleich bei der Verbindungssuche, ob die Fahrt im Geltungsbereich Ihres Tickets liegt.

Easy mit eezy

Und auch das gibt es jetzt in der NIAG-App: den neuen, landesweiten eezy-Tarif für ganz NRW. Einchecken, losfahren, auschecken. Und nur die Luftlinien-Kilometer bezahlen. Tarifgrenzen spielen bei eezy.nrw keine Rolle mehr.

-Anzeige-

Einfach unmittelbar vor dem Einstieg in Bus und Bahn auf dem Smartphone die neue NIAG-App öffnen und auf „Check In“ tippen – flugs wird ein QR-Code auf dem Bildschirm für die Ticketkontrolle angezeigt. Bei der Ankunft am Ziel checken Sie genauso einfach per Fingertipp wieder aus. Fertig!

Einfach günstig

Berechnet wird die Fahrt nach der zurückgelegten Strecke und nach einem ganz einfachen System: Grundpreis 1,50 Euro plus gefahrene Luftlinie für 0,25 Euro je angefangenem Kilometer. Dabei ist die volle Kostenkontrolle garantiert: Innerhalb von 24 Stunden sind die Fahrtkosten im eezy-Tarif im gesamten VRR-Gebiet auf 25 Euro gedeckelt. Und, Achtung: eezy funktioniert auch grenzüberschreitend. Weil alle bekannten, klassischen Tarife bestehen bleiben, werden Bus- und Bahnfahrten für niemanden teurer. Im Gegenteil ist eezy.nrw häufig günstiger.

Unser Preisbeispiel:

Eine Fahrt von Rheinberg-Bahnhof nach Wesel-Bahnhof kostet im regulären Tarif 6,10 Euro mit einem Einzelticket der Preisstufe B – mit dem eezy-Tarif nur 4,75 Euro.

Und jetzt schnell zur neuen App!

Ganz einfach herunterladen im App-Store von Apple und im Google-Play-Store – selbstverständlich kostenlos. Wer die NIAG-App schon auf dem Smartphone installiert hat, muss nur das aktuelle Update installieren. Mehr Infos unter https://niag-online.de/app/.