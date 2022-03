WEEZE/NIEDERRHEIN. Das ohnehin schon imposante Line-Up der diesjährigen Edition von Parookaville vom 22. bis 24. Juli am Airport Weeze wird um die Superstar-Headliner Tiësto und Felix Jaehn erweitert. Auch Laidback Luke, OBS, Topic und viele weitere Stars übernehmen nach dem zweijährigen Festival-Stillstand wieder die größten Bühnen der Madness City.

Gleich zu Beginn dieser 4. Artist Announcement Week verbreitet die Parookaville-Crew die spektakulären News: EDM-Legende Tiësto wird diesen Sommer gemeinsam mit 210.000 Citizens die Mega-Party in der City of Dreams einläuten und als Headliner die Mainstage am Festivalfreitag übernehmen. Der Niederländer ist Grammy-Preisträger, Mentor für zahlreiche DJ-Kolleginnen und Kollegen, Billboard betitelt ihn als den „Godfather of EDM“ und mehrere Millionen Menschen folgen ihm auf den sozialen Medien. Parookaville ermöglicht es, den absoluten Ausnahmestar dieses Jahr live zu erleben – daher sollte nicht länger gezögert werden, sich eines der letzten verfügbaren Visa für die heißeste Party des Sommers zu sichern!

Für Felix Jaehn ist es die Heimkehr in sein zweites Zuhause: Der Diamant- und Platin-ausgezeichnete Künstler ist Ende 2021 bereits zum dritten Mal in Folge mit der 1Live-Krone als „Bester Dance-Act“ geehrt worden und hat gerade erst seine neueste Single „Rain In Ibiza“ mit The Stickmen Project & Calum Scott veröffentlicht. Am Sonntag serviert der Hamburger der Mainstage-Crowd als Headliner sein exquisites Jaehn-Menü – eingängige House-Beats, garniert mit einer Kirsche aus Pop-Einflüssen.

Auch Laidback Luke wird am Freitag auf die Mainstage zurückkehren. Während der letzten beiden Jahre Zwangspause hat das Label des Niederländers, Mixmash Records, die „Quarantine EP“ rausgebracht. Das besondere Konzept dahinter: Andere Künstler hatten die Möglichkeit, ihre besten Tracks einzusenden und mit etwas Glück auf der EP gefeatured zu werden. Trotz der kreativen Alternativen während des Lockdowns geht auch für Laidback Luke nichts über die Live-Performance seiner House-Sets, das Fühlen der Bässe und der ekstatischen Crowd. Klingt ganz nach Parookaville 2022!

Am Sonntag sorgen OBS (auch bekannt als Ostblockschlampen) wieder für echtes Festival-Feeling vor der Mainstage. Deutschlands erfolgreichstes DJ-Duo, bestehend aus Sophie Schäfer und Markus Lange, besticht mit ihrem speziellen Sound aus Bass House, EDM, Trap und Moombahton. Als waschechter Live-Act können sie es, genauso wie die Parookaville-Citizens, nicht abwarten, endlich wieder auf den größten Festivals aufzulegen.

Fulminante Neuzugänge auch auf der Bill’s Factory

Auf der Bill’s Factory am Freitag stehen die beiden Chartstürmer Topic und Ofenbach auf dem Programm. Tobi Topic hat sich längst als weltweiter Superstar etabliert. Seine erste Platin-Auszeichnung erhielt er 2015, gemeinsam mit Nico Santos, für die Single „Home“. Nicht nur in Deutschland, sogar in Australien erhielt die Single das begehrte Edelmetall. Vier Jahre später eroberte er mit seinem Überhit „Breaking Me“, der bis dato weltweit über zwei Milliarden Streams zählt, endgültig den weltweiten Musikmarkt. Damit gelingt es dem bodenständigen deutsch-kroatischen DJ und Produzenten über alle Genre-Grenzen hinweg sensationelle Erfolge in über 28 verschiedenen Ländern zu zelebrieren.

-Anzeige-

Die Liste der kommerziellen Charterfolge wird auch beim französischen Duo Ofenbach immer länger: „Be Mine“ (2016), „Katchi“ (2017), „Head Shoulders Knees & Toes“ (2020) und „Wasted Love“ (2021) sind nur einige Beispiele für Songs, die bereits alle Rekorde brachen und sich vor Auszeichnungen nicht retten konnten. So hat garantiert jeder Bürger in Parookaville die Chance, zum Sound der beiden Pariser DJs und Produzenten abzufeiern.

Für alle Hardstyler wird der Belgier Coone am Samstag die Beschallung auf der Bill’s Factory ausgiebig testen. Er ist die Personifikation des belgischen Hardstyle und kann von sich behaupten, der erste Hardstyle-DJ überhaupt gewesen zu sein, der mit seinen harten Sounds die Mainstage einer der größten und bekanntesten Festivals der Welt bespielen durfte.

Es ist ein Premieren-Besuch in der City of Dreams – Techno-Fans dürfen sich in diesem Jahr auf Loco Dice freuen. Der Düsseldorfer DJ kommt ursprünglich aus der Rap und Hip-Hop Szene, in der er in der Vergangenheit schon außerordentlich erfolgreich war. Er produzierte unter anderem bereits für Snoop Dogg, Usher und Jamiroquai. Seit mehr als einer Dekade hat er sich jedoch überwiegend dem Techno und House verschrieben und ist als einer der Herausragenden in seinem Genre nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Am Freitag begrüßt Loco Dice die Parookaville-Citizens auf der Desert Valley Stage.

Die verbleibenden Visa sind im Ticketshop erhältlich: tickets.parookaville.com