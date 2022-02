Tödlicher Unfall: Pkw fährt unter geparkten Sattelauflieger

KALKAR-KEHRUM (ots). Auf der Straße “Industriepark” ereignete sich am Montagmorgen, 28. Februar, gegen 7.25 Uhr, ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Mann aus Kalkar-Appeldorn fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst unter einen ordnungsgemäß an der Straße geparkten Sattelauflieger. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam ist Gegenstand der Ermittlungen. Da Indizien für einen eventuellen Alkoholkonsum vorlagen, wurde dem Mann zur Sachverhaltsklärung eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des Unfallhergangs kann jedoch eine internistische Ursache auch nicht ausgeschlossen werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Essen hinzugezogen. Die Straße blieb für Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Hinterbliebenen des 41-Jährigen werden durch den Opferschutz der Kreispolizeibehörde Kleve betreut.