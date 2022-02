KEVELAER. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt ihre Verbundenheit mit der von Russland überfallenen Ukraine: Darum hisst sie am Alten Rathaus die Flagge in den ukrainischen Nationalfarben – blau und gelb – wie es auch die Stadtfarben von Kevelaer sind. Als weiteres Zeichen der Solidaritätsbekundung mit dem ukrainischen Volk leuchten die Fenster des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz von Montag bis Mittwochabend blau-gelb.