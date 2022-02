KREIS KLEVE. Am heutigen Montag, 7. Februar, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 32.847 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Von den insgesamt 700 gemeldeten neuen Indexfällen entfallen 380 Fälle auf Samstag, 5. Februar 2022, und 320 Fälle auf Sonntag, 6. Februar 2022. Von den 32.847 Indexfällen sind 1.163 in Bedburg-Hau, 3.226 in Emmerich am Rhein, 4.140 in Geldern, 3.049 in Goch, 1.170 in Issum, 1.722 in Kalkar, 1.223 in Kerken, 2.997 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 5.440 in Kleve, 1.118 in Kranenburg, 1.880 in Rees, 541 in Rheurdt, 2.023 in Straelen, 715 in Uedem, 933 in Wachtendonk, 1.483 in Weeze. 24 Indexfälle befinden sich aktuell in Bearbeitung und werden nach vollständigem Abschluss des Verfahrens einer Kommune zugeordnet. Diese Fälle sind bei der aktuell ermittelten 7-Tage-Inzidenz bereits eingerechnet.

Es gibt zwei Ausbruchsgeschehen in Senioreneinrichtungen im nördlichen Kreisgebiet mit aktuell jeweils 37 und 26 Indexfällen. Bei einem weiteren Ausbruchsgeschehen in einer Senioreneinrichtung im südlichen Kreisgebiet gibt es aktuell 10 nachgewiesene Indexfälle. Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve steht mit allen Einrichtungen in engem Kontakt. Von den insgesamt 32.847 bestätigten Corona-Fällen gelten 20.786 als genesen; 275 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 36 Personen im Krankenhaus.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 1.139,1.