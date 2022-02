NIEDERLANDE. Der südwestlichste Zipfel der Niederlande heißt West-Zeeuws-Vlaanderen und ist bekannt für seine schönen Strände. 17 Kilometer weit erstrecken sie sich zwischen Cadzand und Breskens. Wo im Sommer Badenixen und Wassersportler, Burgenbauer und Muschelsammler auf ihre Kosten kommen, gibt es auch in der kühlen Jahreszeit jede Menge Zutaten für eine erholsame Auszeit. Zum Beispiel so gesunde Seeluft, dass Cadzand-Bad das international anerkannte Gütesiegel „Heilsames Seebad“ verliehen wurde.

Ein besonderes Schauspiel, wenn der Wind aufbraust: tosende Wellen, denen man stundenlang bei ihrem Tanz über die Nordsee zusehen kann. Dick eingemummelt in Mantel, Schal und Pudelmütze – oder hinter den Panoramafenstern der Strandpavillons, die neben einer tollen Aussicht auch heiße Chocomel mit Sahne servieren.

So schmeckt Urlaub am Meer

Typisch für West-Zeeuws-Vlaanderen: Die gemütlichen Strandrestaurants schmiegen sich in so regelmäßigen Abständen in die Landschaft, dass man vom einen zum anderen nie länger als anderthalb Kilometer laufen muss. Ideal, wenn das Wetter mal umschwenkt. Oder wenn die Ausflügler sich den Strand entlang schlemmen möchten. Auf einer „Pavillontour“ können die Gäste in einer Location die Vorspeise auswählen, in der nächsten den Hauptgang und zum Abschluss gibt es in der dritten Gaststätte noch ein leckeres Dessert. Vielleicht bietet sich einen kleinen Spaziergang weiter aber auch noch ein Drink an, um den Abend einzuläuten?

An schönen Tagen gibt es einen knallroten Sonnenuntergang gratis mit dazu. Genussvoll geht es auch in den Restaurants im Hinterland zu. Gäste schmecken immer die Nähe zum Meer und zum Nachbarland Belgien. Auf der Speisekarte stehen viele Gaumenschmeichler, die aus frischen, regionalen Produkten zubereitet werden. Fisch, Muscheln, Hummer und Austern, Spargel, Kartoffeln, Queller, Obst und Kräuter aus dem eigenen Garten: Frisch auf dem Teller schmeckt es immer am besten. Nicht umsonst sind einige Restaurants der Region mit Sternen ausgezeichnet. Wer ein kulinarisches Mitbringsel erstehen möchte, sollte in einem der zahlreichen Bauernläden von West-Zeeuws-Vlaanderen vorbeischauen. Authentischer geht es nicht.

Natur, Stadt oder Bademantel

Erst kürzlich eröffnet und eine wunderschöne Kulisse für ausgedehnte Spaziergänge: Das von Menschenhand geschaffene Naturschutzgebiet Waterdunen zwischen Breskens und Groede. Hier sorgt seit 2012 eine Deichschleuse dafür, dass Meerwasser kontrolliert hinein- und wieder hinausfließt. So wachsen nach und nach salzwasserliebende Gräser und Pflanzen, die seltene Vögel zum Brüten und Rasten einladen. Ein weltweit einzigartiges Projekt, das seit Kurzem radelnd, zu Fuß oder hoch zu Ross erkundet zu werden kann. 14 Kilometer lange Routen schlängeln sich durch das 350 Hektar große Gebiet. Stadtluft schnuppern Urlauber derweil im hübschen Örtchen Sluis an der niederländisch-belgischen Grenze. Eine Perle, die bei jedem Besuch der Region auf der „To do“-Liste stehen sollte. Der malerische Kanal Damse Vaart, historische Stadttore, ein markanter Belfried aus dem 14. Jahrhundert und gemütliche Einkaufsstraßen laden zum Rundgang durch die ehemalige Festungsstadt.

Müde Beine können sich in einem der Cafés und Restaurants ausruhen. Oder wie wäre es im Anschluss mit einem Nachmittag im Bademantel? Die Wellness-Einrichtungen von West-Zeeuws-Vlaanderen laden zum Saunieren, zu Teil- und Ganzkörpermassagen oder zu individuell abgestimmten Beauty-Behandlungen ein. Viele Hotels haben zudem ihren eigenen Spa-Bereich und attraktive Komplett-Angebote. So bleibt das Smartphone einfach mal länger aus …

Übernachtungstipp

Nur einen Steinwurf vom wunderschönen Strand Zeeuws-Vlaanderens entfernt liegt der Campingplatz Zonneweelde. Im großen Hauptgebäude und Park gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: Ob romantischer Abend am Kamin in der Lounge oder im eigenen Restaurant beim Genuss köstlicher italienischer Gerichte. Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht: Im gigantischen Indoor-Spielplatz und an der interaktiven Spielwand können sie sich austoben und anschließend im Kinderkino relaxen.

Neben großzügigen Stellplätzen für Camper befinden sich in dem Park außerdem luxuriöse Strandlodges mit zwei Badezimmern oder Privatsauna. So kommt hier selbst im Winter und im Frühling herrlich warmes Strandfeeling auf. Weitere Informationen gibt es unter www.campingzonneweelde.nl/de/.

