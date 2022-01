WEEZE/NIEDERRHEIN. In sechs Monaten erwacht die legendäre Madness-City endlich wieder zum Leben. Vom 22. bis 24. Juli 2022 öffnet Parookaville zum sechsten Mal seine Stadttore

am Airport Weeze und präsentiert insgesamt über 300 Acts aus allen Electronic

Music Genres. Die heute startende Line-Up Announcement Week #2 steigert die

Vorfreude auf das Ausnahmefestival mit weiteren achtzehn Top-DJs:

Der aktuell erneut nominierte Grammy-Gewinner Afrojack ist seit mehr als einer

Dekade im Dance-Geschäft. Inzwischen hat der niederländische DJ und Produzent

mit fast jedem internationalen Act musikalisch kollaboriert, mit dabei die Megastars

Beyoncé, David Guetta, Snoop Dogg und Sting. Im Juli elektrisiert die #6 der DJ Mag

Top 100 endlich wieder die Mainstage von Parookaville als Headliner am

Freitagabend.

Der einzigartige Electro House Sound mit indischen Einflüssen des USamerikanischen

DJs KSHMR (ausgesprochen: Kashmir) bringt die größten Festivals

weltweit zum Beben. Als Teil des Duos „The Cataracs“ war er maßgeblich an dem

Welthit „Like A G6“ beteiligt, der bis heute eine halbe Milliarde Streams zählt und

seinen Durchbruch als Songwriter und Produzent markierte. Es folgten zahllose

Kollabs, u.a. 2015 mit Tiësto und Sängerin VASSY für seine bisher erfolgreichste

Single „Secrets“. Nach Parookaville reist KSHMR als Mainstage Headliner am

Samstagabend ein.

Am Sonntagabend kehrt mit Oliver Heldens ein absoluter Superstar der nächsten

House-DJ-Generation und die aktuelle #8 der DJ Mag Top 100 nach Parookaville

zurück. Seit seinem Durchbruch mit „Gecko“ sammelt der Niederländer mit seinem

unverkennbaren Future House Sound #1 Hits und bisher über 2 Milliarden Streams.

Genau wie seine Fans kann er es kaum abwarten, seine unzähligen neuen

Produktionen endlich gemeinsam mit den Parookaville-Citizens als Headliner auf

der legendären Mainstage der City of Dreams zu feiern.

Melodische House Sounds bringt Mike Williams am Samstag auf die Mainstage. Der

Niederländer wusste schon mit zarten 4 Jahren, als er zum ersten Mal am Klavier saß,

dass Musik genau sein Ding ist. 20 Jahre später blickt er bereits auf höchst

erfolgreiche Kollabs mit Tiësto und Felix Jaehn zurück und einer glorreichen

weiteren Karriere entgegen.

Die ganze musikalische Bandbreite der zweitgrößten Open Air Stage in

Parookaville zeigen eindrucksvoll die Neuzugänge für die Bill’s Factory:

Mit Brennan Heart (Samstag) kehrt eine der globalen Galionsfiguren des Hardstyle

zurück an den Airport Weeze. Der Niederländer ist großer Parookaville-Fan und 2022

bereits zum fünften Mal in der Madness-City – Vollgas-Sound ist bei Mr. ‚I Am

Hardstyle’ garantiert.

Der Berliner Rapper FiNCH (Sonntag), ehemals „Finch Asozial“, ist die personifizierte

Feierei. Seine Woche besteht nur aus „Freitag, Samstag“ mit Pfefferminzlikör und

Frontal-Partysound zwischen Rap und Rave. Also genau das, was seit zwei Jahren

fehlt – Abfahrt!

Seit seinem weltweiten Durchbruch mit der Debütsingle „Sorry“ sind erst knapp drei

Jahre vergangen, dennoch ist der mit Multi-Platin dekorierte DJ Joel Corry schon

heute einer der weltweit erfolgreichsten Produzenten. Allein der 2020er House-

Sommerhit „Head & Heart“ des Londoners kratzt bereits an der magischen Marke

einer Milliarde Streams.

In der Cloud Factory sind Trap und Bass die Genres der Blacklist Crew am Freitag.

Sie bekommt Verstärkung vom international gefeierten, amerikanischen DJ und

Produzenten Kayzo, dessen basslastiger Sound auch Elemente aus Dubstep, Rock

und Metal verbindet.

Aus der House-Music-Hochburg Manchester auf die Desert Valley Stage kommt

das Tech-House-Duo Solardo am Freitag. Dank Remixen für Nicole Moudaber und

Carl Cox, eigenen Releases u.a. auf Toolroom Records und Gigs auf der ganzen Welt

sind Solardo eine echte Szenegröße.

Das Line-Up für Parookaville 2022 wird in mehreren Announcement Weeks

veröffentlicht. Nach dem jeweiligen Start am Montag gibt’s die ganze Woche täglich

weitere Genre-Artists auf den Social Media Kanälen und der Website.

Verfügbare Visa sind im Ticketshop erhältlich: tickets.parookaville.com

Überblick über alle Artists und Bühnen: parookaville.com/de/line-up