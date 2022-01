Einbrüche in zwei Lagerhallen in Asperden

ASPERDEN (ots). In der Nacht von Montag auf Dienstag, 10. Januar, haben sich unbekannte Täter Zutritt zu zwei Lagerhallen auf einem Gelände an der Triftstraße verschafft. Nachdem sie eine Tür zur ersten Halle aufgebrochen hatten, entwendeten sie aus den angrenzenden Räumlichkeiten unter anderem einen Kaffeevollautomaten, einen Fotoapparat sowie eine Vitrine mit Modellautos. An der zweiten, benachbarten Halle hebelten die Unbekannten eine Seitentür auf. Genaue Angaben zu gestohlenen Gegenständen konnten hier jedoch noch nicht gemacht werden. Zum Abtransport der Beute hat wahrscheinlich ein Fahrzeug parat gestanden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 entgegen.