Walbeck: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

WALBECK (ots). In Geldern-Walbeck kam es am Samstag, 8. Januar, gegen 6 Uhr, an der Kreuzung Walbecker Straße mit der Wachtendonker Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines niederländischen Streifenwagens. Die niederländischen Polizeibeamten hatten mit zwei Streifenwagen im Bereich Arcen/Niederlande die Verfolgung eines Pkw aufgenommen, an welchem ein kurz zuvor entwendeter Anhänger angehängt war. Der vermeintliche Dieb flüchtete mit dem Gespann über die Grenze und kam im Bereich der Unfallstelle aufgrund erheblicher Straßenglätte ins Schleudern, wodurch sich der Anhänger schließlich quer zur Fahrbahn stellte. Während der nachfolgende Streifenwagen noch ausweichen konnte, rutschte der zweite Streifenwagen aufgrund der Glätte gegen den Anhänger, welcher zwischen dem Streifenwagen und dem Ampelmast eingeklemmt und dadurch vom Zugfahrzeug abgerissen wurde. Aufgrund dieser Situation gelang es dem Dieb mit seinem Pkw weiter zu flüchten. Auch im Rahmen der nachfolgenden Fahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Die beteiligten Polizeibeamten blieben unverletzt. Am niederländischen Streifenwagen, dem Anhänger und dem Ampelmast entstand Sachschaden. Durch Beamte der Polizei Geldern wurde der Verkehrsunfall aufgenommen. Die Feuerwehr Geldern mit den Löscheinheiten Walbeck und Lüllingen war ebenfalls im Einsatz, da aus dem verunfallten Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge beauftragt. Für die zweistündige Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt.