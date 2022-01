Verkehrsunfall am Neujahrsmorgen

PFALZDORF (ots). Bei einem Verkehrsunfall auf der Klever Straße zwischen Pfalzdorf und Bedburg-Hau ist am Neujahrsmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er war mit seinem Opel Corsa gegen 9 Uhr in Fahrtrichtung Kleve unterwegs und frontal gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Der Mann war alleine unterwegs, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Vor Ort waren Feuerwehr-Einsatzkräfte des Löschzuges Pfalzdorf unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler. Sie entfernten das Fahrzeugdach um den Patienten möglichst schonend mit einem sogenannten Rettungsbrett nach hinten aus dem Fahrzeug zu befreien. Er wurde dann dem Rettungsdienst übergeben. Für die Dauer der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle. Die Klever Straße war für die Dauer der Arbeiten komplett gesperrt.