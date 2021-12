WEEZE (ots). Die Meldung über einen Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Weeze ging am 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag), gegen 0.30 Uhr, ein. Die beiden 44- und 48-jährigen Bewohner des Hauses konnten unverletzt das Haus verlassen. Der Dachstuhl wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Weeze gelöscht. Nach erster Auskunft der Feuerwehr war ein Kaminbrand ursächlich für den anschließeneden Dachstuhlbrand. An dem Haus entstand Sachschaden.