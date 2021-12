Impf-Event in der Evangelischen Kirche in Straelen

STRAELEN. Die Evangelische Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk lädt zu einem freien Impf-Event für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen am Mittwoch, 29. Dezember, von 12 bis 20 Uhr in die Dietrich Bonhoeffer-Kirche, Bahnstraße 25 in Straelen, ein. Impfen lassen können sich alle Personen ab zwölf Jahren ohne Termin.

Booster-Impfungen für Erwachsene werden gemäß der aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ab drei Monaten nach Grundimmunisierung angeboten. Es stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson zur Verfügung. Um einen zügigen Ablauf für alle zu ermöglichen, sollten Interessierte möglichst Impfausweis, Personalausweis, Krankenkassenkarte sowie ausgefüllte Aufklärungs- und Anamnesebögen mitbringen.

Das Impf-Event wird in Kooperation mit Dr. Hermann Halim und seinen zwei Söhnen aus Nettetal-Lobberich durchgeführt. Hinweise zu den Formularen und weitere Informationen erhalten Interessierte über eine formlose E-Mail an: impfen.halim@gmail.com.