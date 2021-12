Chorgemeinschaft gibt kleines Weihnachtskonzert auf Youtube

BORTH/MILLINGEN. Die Chorgemeinschaft des „MGV Borth“ und „Froh und Ernst Millingen“ hatte auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtskonzert geplant. Leider musste dieses auf Grund von Corona erneut abgesagt werden.

Um den Freunden des Chorgesanges jedoch ein wenig Weihnachtsstimmung nahe zu bringen, hat man sich entschlossen, einige Videos zu produzieren und auf Youtube zu veröffentlichen.

Zusammen mit Chorleiter Dennis Kittner traf man sich in der Dorfkirche in Repelen. Diese bietet eine herrliche Akustik. Mit den Liedern „Heiliger König“, „Hymne an die Nacht“, „Oh du Fröhliche“ und „Jerusalem“ wurden einige stimmungsvolle Stücke ausgewählt. Das Ergebnis kann gerne auf www.mgvborth.de angeschaut werden.