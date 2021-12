GKG Narrenschiff teilt mit: Karnevalsverzicht auch in Straelen

STRAELEN. Die Große Karnevalsgesellschaft Straelen schließt sich dem freiwilligen Verzicht auf gesellige Karnevalsveranstaltungen an. „Nach dem Gespräch der großen Karnevalsgesellschaften des Rheinlands mit dem Ministerpräsidenten des Landes NWR, können und wollen wir in Straelen nicht Karneval feiern. Viele Menschen in einem Saal – das passt aktuell einfach nicht“, so Präsident Hanjo Erkens. Somit gibt es auch im zweiten Jahr in Folge keinerlei Sitzungen und Tanzveranstaltungen in der Bofrost-Halle oder im Zelt auf dem Marktplatz. Ob und wie es mögliche Außenveranstaltungen geben kann – darüber ist aktuell noch keine Entscheidung gefallen. Somit wird also auch 2022 ein stilles Karnevalsjahr in Straelen werden, aber die Vorbereitungen für den Karneval 2023 sind jetzt schon angelaufen. „Es macht uns unendlich traurig, dass wir nun das zweite Jahr hintereinander nicht mit den Närrinnen und Narren feiern können, aber irgendwann geht es weiter und wir freuen uns schon jetzt auf den Karneval in Straelen!“, so Hanjo Erkens.