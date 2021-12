KREIS KLEVE. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am heutigen Mittwoch, 8. Dezember, um 0.00 Uhr insgesamt 17.693 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Dienstag 166 neue Infektionen gemeldet.

Von den 17.693 Indexfällen sind 685 in Bedburg-Hau, 1.784 in Emmerich am Rhein, 2.281 in Geldern, 1.673 in Goch, 608 in Issum, 732 in Kalkar, 537 in Kerken, 1.485 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 2.783 in Kleve, 636 in Kranenburg, 1.048 in Rees, 248 in Rheurdt, 940 in Straelen, 327 in Uedem, 382 in Wachtendonk, 758 in Weeze. 786 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden.

Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass die gemeldeten Corona-Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

-Anzeige-

Von den insgesamt 17.693 bestätigten Corona-Fällen gelten 15.735 als genesen; 237 Personen sind verstorben. Die 237. verstorbene Person ist Anfang 80 Jahre alt und kommt aus Weeze. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 57 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 298,8.

Der Verlauf der 7-Tage-Inzidenz auf Landesebene ist künftig einer von mehreren Indikatoren für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung NRW (die vollständige Auflistung finden Sie hier: https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html).

Die nachstehend genannten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle werden somit lediglich nachrichtlich aufgeführt:

Mi., 08.12. – 298,8

Di, 07.12. – 310,9

Mo, 06.12. – 289,6

So, 05.12. – 287,6

Sa, 04.12. – 315,1

Fr., 03.12. – 323,7

Do., 02.12. – 312,8

Mi., 01.12. – 308,0

(Die vollständige Auflistung finden Sie hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html)

Aktuell befinden sich insgesamt 1.355 Personen in häuslicher Quarantäne.

Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117.