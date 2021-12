Halbseitige Sperrung zwischen Spitsweg und Lüllinger Straße

GELDERN. Am Dienstag, 7. Dezember, beseitigt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein Straßenschäden auf der B9 zwischen Spitsweg und K17/Lüllinger Straße. Dafür wird die Fahrbahn in Richtung Geldern von 8 Uhr bis 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit regelt einen Baustellenampel den Verkehr. Mit Rückstauungen vor den Ampeln muss gerechnet werden. Witterungsbedingt kann es zu kurzfristigen Änderungen im Zeitplan kommen.