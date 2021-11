Pont: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

PONT (ots). Auf der Kölner Straße kam es am Donnerstag, 11. November, gegen 16.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 34-Jährige Frau aus Sonsbeck befuhr mit ihrem Suzuki die Kölner Straße in Richtung Kevelaer. Im Einmündungsbereich des Zubringers zur B58 wollte sie nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 53-jährigen Mannes aus Kerken, der auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Kerken unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Hyundai zunächst gegen einen auf dem Zubringer der B58 wartenden Mercedes Vito eines 54-jährigen Mannes aus Kevelaer geschleudert und kam danach an der Leitplanke zum Stillstand. Bei der Kollision wurden die 34-Jährige und der Hyundai-Fahrer schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kölner Straße und der Zubringer zur B58 blieben für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.