79-jähriger Gelderner verstarb an Unfallfolgen

KERKEN (ots). Auf der Hoog-Poelycker-Straße ereignete sich am 9. Oktober, gegen 9.35 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 79-jähriger Gelderner die Hoog-Poelycker-Straße in Richtung Hartefeld. Auf Höhe des Haesterwegs überholte er den vor ihm fahrenden Opel einer 40-jährigen Frau aus Issum. Die 40-Jährige setzte im selben Moment zum Linksabbiegen in den Haestersweg an und kollidierte dabei mit dem Opel des 79-Jährigen der sich auf gleicher Höhe befand. Infolge der Kollision durchbrach der Opel einen Zaun und kam vor einer Scheunenmauer zum Stillstand.Der Gelderner erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Montag verstarb der 79-Jährige nun an den Unfallfolgen.