RUST. Der Duft von gebrannten Mandeln und heißem Punsch liegt in der Luft, 3.000 verschneite Tannenbäume und funkelnde Lichterketten säumen die Wege während dicke Schneeflocken durch die Luft fliegen. Vom 27. November bis zum 9. Januar 2022 (außer 24./25. Dezember) verwandelt sich der Europa-Park zum 20. Mal in ein magisches Winterwunderland.

Die 15 europäischen Themenbereiche verzaubern mit ihren glitzernden Christbaumkugeln und winterlich geschmückten Fassaden Besucher jeden Alters. Auch in der Wintersaison gibt es ein hochkarätiges Showprogramm und atemberaubende Attraktionen.

Winterzauber

Die Wintersaison im Europa-Park verspricht im Jubiläumsjahr ganz besondere magische Stunden voller unvergesslicher Momente – sei es bei einem Spaziergang durch die 15 liebevoll dekorierten europäischen Themenbereiche oder im imposanten Riesenrad „Bellevue“ hoch oben über dem Lichtermeer.

Für Achterbahnfans ist der Geschwindigkeitsrausch bei einer rasanten Fahrt mit der Katapultachterbahn „blue fire Megacoaster powered by Nord Stream 2“ durch die schroffen Felslandschaften Islands oder einem Höhenflug in der Stahlachterbahn „Silver Star“ garantiert. Im Österreichischen Themenbereich können sich Jung und Alt seit diesem Sommer mit der elsässischen Dino-Oma Madame Freudenreich auf eine neue VR-Experience im „Alpenexpress Coastiality“ begeben. Im Skandinavischen Themenbereich können Jung und Alt außerdem auf einer riesigen Eislauffläche ihre Bahnen drehen. Mit eisigen Winterhighlights wie der beliebten „Fis Snowkidz – Kinderskischule“ und den Snow-Tubes auf der Wiese neben der „Tiroler Wildwasserbahn“ wird der Aufenthalt auch für die jüngsten Besucher zu einem einzigartigen Erlebnis.

Weihnachtsmärkte

Um den „Europa-Brunnen“ im Eingangsbereich und im Schlossgarten gibt es in diesem Jahr einen gemütlichen Weihnachtsmarkt mit einem bunten Mix aus altbekannten und neuen winterlichen Delikatessen aus der Region, aber auch vom gesamten europäischen Kontinent. Ebenfalls im Schlossgarten sorgen 45 riesige Lichterfiguren aus Metall für eine ganz besondere Winterstimmung. Auf dem Altertümlichen Christkindlmarkt im Irländischen Themenbereich werden in zahlreichen Zelten traditionsreiche Berufe wie Goldschmied oder Buchbinder vorgestellt. Bei Einbruch der Dunkelheit verleihen Fackeln und Feuerstellen dem Markt einen stimmungsvollen Rahmen.

Winterhighlights

Herausragende Künstler entführen die Gäste hinaus aus dem stressigen Alltag und hinein in eine zauberhafte Welt. Wunderschöne Kostüme, ein aufwendiges Bühnenbild und professionelle Inszenierungen am Boden und in der Luft sorgen in der Zirkus-Revue im Griechischen Themenbereich für bestes Entertainment. Die kalte Jahreszeit ist auch die Zeit, in der Wünsche in Erfüllung gehen – bei der Eisshow „Surpr‘Ice presents a Christmas Dream“ ist das ganz sicher der Fall.

Internationale Eiskunstläufer begeistern mit Akrobatik und Choreografien. Die Vorbereitungen auf das langersehnte Weihnachtsfest sind auch immer mit allerlei Vorbereitungen verbunden: Einkaufen, Kochen, Geschenke verpacken und den Tannenbaum schmücken. Darum geht es auch in den „Snow Angels“. Dazu bietet das Europa-Park Showballett akrobatische Nummern und ein Artist eine ganz besondere Jonglage-Darbietung. Auch eine Begegnung mit Ed und seinen Freunden gehört zu einem perfekten Tag natürlich dazu. Die „Winter Starlight Parade“ ist mit ihren aufwändig gestalteten Wagen und leuchtenden Kostümen einer der täglichen Höhepunkte im Europa-Park.

Gaumenfreuden

Auch in der Winterzeit bietet der Europa-Park ganz besondere kulinarische Highlights. In den zahlreichen Restaurants dürfen die Gäste Hirschgulasch mit Spätzle oder Waldpilzragout mit Knödel genießen. Zwischen Schnee und Tannenbäumen können sie sich außerdem mit einem Früchtepunsch aufwärmen und bei einer leckeren Bratwurst oder frisch gebackenen Baumstriezeln Pläne für den restlichen Erlebnisurlaub schmieden.

Badespaß

Mit Blick auf die verschneite badische Winterlandschaft können die Gäste von Rulantica im über 30 Grad warmen Wasser planschen und dabei den großen Indoor-Bereich erkunden. In den zehn thematisierten Bereichen sorgen 17 Rutschen, ein riesiges Wellenbecken, ein aufregender Wasserspielplatz und das Unterwasser-Erlebnis „Snorri Snorkling VR“ für grenzenloses Vergnügen für alle Altersklassen. Wer nach dem abenteuerlichen Rutschvergnügen entspannen möchte, kann sich im exklusiven Ruhe- und Saunabereich „Hyggedal“ zurücklehnen.

Rückzugsorte

Nach einem ereignisreichen Tag bieten die sechs parkeigenen, winterlich dekorierten Hotels sowie das urige Camp Resort die perfekte Möglichkeit den Tag inmitten des einzigartigen Charmes ausklingen zu lassen. Von einer Expedition in den hohen Norden bis in den tiefen Süden und in das junge Amerika – in den 4-Sterne und 4 Sterne Superior Erlebnishotels tauchen die Gäste jeweils in eine ganz eigene, liebevoll thematisierte Welt ein. Auch großzügige Wellness- und Spa-Bereiche bieten perfekte Erholung und Genuss. Western-Fans können im Camp Resort in beheizten Blockhütten oder Planwagen von ihren Erlebnissen im Europa-Park und in Rulantica träumen. Alle weiteren Infos gibt es unter europapark.de.

