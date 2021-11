Rathaus-Besuch nur mit Termin

KEVELAER. Aufgrund der erneut stetig steigenden Covid 19-Infektionen ändert das Rathaus am Peter-Plümpe-Platz ab Mittwoch, 10. November, die bestehenden Zugangsregelungen. Die Türen des Rathauses bleiben zunächst verschlossen. Persönliche Vorsprachen sind nur nach Terminabsprache möglich. Gegebenenfalls können Anliegen auch direkt am Telefon oder ohne persönlichen Kontakt auf elektronischem oder postalischem Wege geklärt werden. Für die Erledigungen im Standesamt und Bürgerbüro ist ebenfalls ein Termin erforderlich. Dies gilt auch für kurze Erledigungen, wie zum Beispiel das Abholen eines Ausweisdokumentes. Die Mitarbeitenden des Bürgerbüros bitten um telefonische Terminabstimmung, um gemeinsam individuelle Lösungen für Ihre Anliegen abstimmen zu können, damit sich ein persönliches Erscheinen möglichst erübrigt. Auch die Abteilung Tourismus und Kultur muss aufgrund der aktuellen Situationdie Pforten schließen. Die Mitarbeitenden werden eingehende Anfragen telefonisch oder schriftlich behandeln. Für die Verwaltungsbereiche im Alten Rathaus sowie im Verwaltungsgebäude am Hoogeweg 71 sind persönliche Vorsprachen schon jetzt nur nach Terminabsprache möglich. Sämtliche Kontaktdaten der Mitarbeitenden und der Organisationseinheiten gibt es unter www.kevelaer.de. Die Stadtverwaltung bittet für diese Regelungen um Verständnis.