Heilig-Geist-Kirche in Geldern wird am Freitag zur Impfstelle

GELDERN. Gemeinsam mit dem Kreis Kleve und in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde engagiert sich die Stadt Geldern weiterhin für Impfangebote. Am Freitag, 12. November, wird die Heilig-Geist-Kirche in Geldern vorübergehend zur Impfstelle. Von 14 bis 20 Uhr ist dort die COVID-Impfeinheit des Kreises Kleve zu Gast. Die Impfangebote, die ohne vorherige Terminvereinbarung wahrgenommen werden können, beziehen sich auf Erst- und Zweitimpfungen für Personen ab 12 Jahren. Zum Einsatz kommen grundsätzlich die Impfstoffe von BionTech und Moderna. In Einzelfällen kann auf Wunsch und nach ärztlicher Zustimmung auch der Impfstoff von Johnson & Johnson für eine Erstimpfung angeboten werden. Auch sogenannte „Boosterimpfungen“ sind möglich für Personen, die vor mindestens vier Wochen eine einmalige Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben. Drittimpfungen werden derzeit im Rahmen der mobilen Impfungen nicht angeboten. Ausnahmen von der Impfmöglichkeit bestehen lediglich für Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel und für Personen, die in den letzten vier Wochen an Covid-19 erkrankt waren.