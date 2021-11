Informationsabend an der Willi- Fährmann Gesamtschule Xanten

XANTEN. Der Informationsabend zur gymnasialen Oberstufe der Willi-Fährmann- Gesamtschule findet am Dienstag, 9. November, um 18 Uhr statt. In der neuen Mensa der Gesamtschule informiert die Abteilungsleiterin, Gesamtschuldirektorin Anke Cleven, über die Besonderheiten und Vorzüge der gymnasialen Oberstufe an der WFG. Eingeladen sind sowohl interessierte Schüler, als auch Eltern und Erziehungsberechtigte. Nach Jahren im Aufbau ist die Schulgemeinschaft der WFG nun komplett und umfasst alle Jahrgangsstufen. Im Schuljahr 2021/22 wird die Gesamtschule nun erstmalig das Abitur verleihen.

Die Besonderheiten und Vorzüge sind im System und Fächerangebot der gymnasialen Oberstufe zu finden. Neben den regulären Fächern können die Schüler das Fach Niederländisch wählen. Als neu einsetzende Fremdsprache erweitert es das Fächerangebot zu Beginn der Einführungsphase. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Fächer Informatik, Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften zu wählen. Ein weiterer Vorzug des Fächerangebots ist das Fach Psychologie als einzige Schule in Xanten.

Eine weitere Besonderheit ist auch das Konzept der gymnasialen Oberstufe an der WFG. Eben dieses Konzept bietet den Schülern sowohl individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, als auch eine bestmögliche fachliche Vorbereitung auf das Abitur. Das Konzept der Oberstufe, basierend auf Individueller Lernzeit, dem Tutorensystem und einer Gleitzeit, wird von Mitgliedern der Schulleitung am Informationsabend umfassend vorgestellt.

Nach der allgemeinen Informationsveranstaltung steht die Schulleitung für individuelle Rückfragen zur Verfügung.

Bildung, Persönlichkeitsentwicklung und soziales Miteinander stehen an der Willi-Fährmann- Gesamtschule im Fokus. Um den Übergang in die Oberstufe zu erleichtern, werden vor den Sommerferien nicht nur fachliche Methodentage, sondern auch zusätzlich eine Kennenlernfahrt zu Beginn der Einführungsphase angeboten.