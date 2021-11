Frauengemeinschaft St. Anna lädt zur Jahreshauptversammlung

RHEINBERG. Die Frauengemeinschaft St. Anna lädt am Montag, 8. November, zur Jahreshauptversammlung ein. Beginn ist mit der Gemeinschaftsmesse um 8.30 Uhr in St. Anna, es folgt ein Frühstück im Pfarrheim. Daran schließt sich die JHV an. Auf der Tagesordnung stehen Jahresbericht, Kassenbericht, Wahlen und weitere Angelegenheiten. Einlass nur für geimpfte, genesene und getestete Personen. Die Einhaltung der 3G-Regel wird überprüft.