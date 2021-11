Kevelaerer Spätschicht“ trifft auf „Kevelaer im Licht”

KEVELAER. Besucher erwartet am Freitag, 5. November, in der Marienstadt eine einzigartige Kombination aus „Kevelaer im Licht” und „Kevelaerer Spätschicht”. In der Innenstadt sorgen ab 17 Uhr Lichtinstallationen sowie illuminierte Fassaden und Sehenswürdigkeiten für einen bunten Rahmen. In der St. Antonius-Kirche findet in regelmäßigen Abständen eine spektakuläre 3D-Videoprojektion mit außergewöhnlichen Motiven untermalt von stimmungsvoller Musik statt. Beleuchtete Walk-Acts und Schaufensterinstallationen in der Innenstadt warten darauf, von den Besuchern entdeckt und be-staunt zu werden. Im Rahmen der „Kevelaerer Spätschicht” haben die Händler in der Innenstadt am Freitagabend ihre Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet und laden zum entspannten Bummeln ein. Aaron Perry und Roman Metzner sind als „The Royal Squeezebox” unterwegs und bringen mit Gesang und Akkordeon die Songs von Queen und Freddie Mercury auf die Straße. Stadion-Rock als Straßenmusik, ein Spagat zwischen Größenwahn und Comedy. Das Ganze ab 19 Uhr live als Walk-Act auf der Busmannstraße. Für Verpflegung sorgt David Freitag mit Gerichten aus seinem „Bear´s Streetfood”-Truck am gewohnten Standort ge-genüber von „Schuh Heystermann”. Auch die „Cocktail-Ambulanz” ist wieder dabei und kredenzt fruchtige Cocktails mit oder ohne Alkohol. Die Händler und Gastronomen freuen sich auf einen wunderbaren, farbenfrohen und kurzweiligen Abend.