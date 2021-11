GREFRATH. Die Vorbereitungen zur Weltpremiere der neuen Holiday on Ice-Show „A new Day“ am 17. November im Grefrather EisSport & EventPark laufen auf Hochtouren, die Besetzung trainiert seit Anfang Oktober auf dem Eis, und auch die Gaststars bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor. Rund vier Jahre nach ihrem Debüt bei Holiday on Ice schnürt der TV-Star, Schauspielerin und Multitalent Cheyenne Pahde erneut ihre Schlittschuhe und freut sich auf die Interaktion mit dem Grefrather Holiday on Ice-Publikum. Das gab Holiday on Ice im Rahmen einer Presskonferenz bekannt. Gemeinsam mit Eislaufstar und Showperformer Joti Polizoakis werden zwei Performances aufgeführt.

Wenn am 17. November die Weltpremiere von „A new Day“ in Grefrath startet, erleben die Fans der weltweit erfolgreichsten Eisshow die spektakulärste Inszenierung in der fast 80-jährigen Showgeschichte. In der Lanxess Arena präsentierte Holiday on Ice im Rahmen eines Presse-Events erste Eindrücke und Performances aus der aktuellen Produktion.

23 Spielorte in ganz Deutschland

Von November bis April tourt das neue Programm durch 23 Spielorte in ganz Deutschland. Die bisher künstlerisch und technisch aufwendigste Holiday on Ice-Produktion ist eine Einladung, gemeinsam den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe zu feiern. Einen Neuanfang bedeutet die Show auch für die beiden Gaststars Cheyenne und Valentina Pahde. Vor vier Jahren feierten die Pahde-Zwillinge Cheyenne und Valentina ihr Debüt bei der Show „Atlantis“ und lösten dabei wahre Begeisterungsstürme aus. „Als wir Cheyenne und Valentina Pahde im Rahmen unserer Show „Atlantis“ das erste Mal als Gaststars an unserer Seite hatten, war das Publikums- und Medienecho großartig. Jetzt kommt wieder zusammen, was zusammengehört, und wir freuen uns sehr auf die Premiere in Grefrath bei der Cheyenne und Joti dabei sein werden“, sagt der Produzent und CEO Peter O’Keeffe.

-Anzeige-

Countdown läuft

Den Tourstart kaum erwarten können auch 40 der weltbesten Eiskunstläufer, darunter internationale Olympioniken und Meistern, die in der Show zusammen mit Artisten spektakuläre Performances auf und über dem Eis zeigen und derzeit in Belgien die Show einstudieren. Auf den modernsten Eisbühnen der Welt werden dabei mit beeindruckenden Spezialeffekten sowie 3-D- und Lichtillusionen die Grenzen der Schwerkraft aufgelöst, um das Publikum mit auf eine fantastische Reise zu nehmen. Francisco Negrin sagt: „Wir entführen das Publikum in ein fantastisches Reich, das unsere kühnsten Vorstellungen übersteigt: unseren eigenen wunderbaren Planeten. Es ist wie der Beginn von etwas wunderbarem Neuen. Es ist für das gesamte Team eine große Freude, mitzuerleben, wie nach diesem langen kreativen Prozess nun all die verschiedenen Gewerke und Talente zusammenkommen und unsere Vision in eine großartige Show verwandeln.“

Der Vorverkauf für alle Shows läuft auf Hochtouren. Tickets gibt es in den Geschäftsstellen der Niederrhein Nachrichten in Geldern, Marktweg 40c, in Kleve, Hagsche Straße 45, direkt vor Ort im Grefrather EisSport & EventPark, sowie sowie unter www.niederrhein-nachrichten.de/ticketshop. Weitere Informationen gibt es unter www.eisstadion.de und unter Telefon 02158/918935.

Showzeiten:

Mittwoch, 17. November um 19 Uhr Weltpremiere

mit den Gaststars Cheyenne Pahde und Joti Polizoakis;

Donnerstag, 18.November um 19.30 Uhr;

Freitag, 19. November um 20 Uhr;

Samstag, 20. November um 15 und 19 Uhr;

Sonntag, 21. November um 12 und 16 Uhr.