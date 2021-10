58 neue Infektionen seit Mittwoch im Kreis Kleve gemeldet

KREIS KLEVE. Am heutigen Donnerstag, 28. Oktober, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 13.407 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Mittwoch 58 neue Infektionen gemeldet. Von den 13.407 Indexfällen sind 584 in Bedburg-Hau, 1.477 in Emmerich am Rhein, 1.871 in Geldern, 1.301 in Goch, 484 in Issum, 478 in Kalkar, 419 in Kerken, 1.209 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 2.257 in Kleve, 528 in Kranenburg, 744 in Rees, 194 in Rheurdt, 732 in Straelen, 237 in Uedem, 287 in Wachtendonk, 594 in Weeze. 11 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden. Ein größeres Ausbruchsgeschehen lässt sich auf eine kirchliche Veranstaltung zurückführen. Aktuell sind dem Kreis Kleve in diesem epidemiologischen Zusammenhang 18 Indexfälle bekannt. Von den insgesamt 13.407 bestätigten Corona-Fällen gelten 12.887 als genesen; 204 Personen sind verstorben. Die 204. verstorbene Person ist Anfang 60 Jahre alt und kommt aus Kalkar. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 15 Personen im Krankenhaus.

Bei 76 der 80 Pflegeeinrichtungen – stationäre Häuser und Tagespflege – haben die Auffrischungs-Impfungen bereits stattgefunden. Für die übrigen vier Einrichtungen stehen bereits Termine fest. Damit werden in Kürze die Drittimpfungen in allen Pflegeheimen des Kreises abgeschlossen sein.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 67,6.

Do., 28.10. – 67,6

Mi., 27.10. – 58,7

Di., 26.10. – 42,4

Mo., 25.10. – 46,9

So, 24.10. – 46,2

Sa, 23.10. – 37,0

Fr., 22.10. – 31,6

Do., 21.10. – 34,1

(Die vollständige Auflistung finden Sie hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html). Aktuell befinden sich insgesamt 597 Personen in häuslicher Quarantäne.