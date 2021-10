Verkaufsstart Weezer Jahrbuch verschoben

WEEZE. Die für Freitag, 29. Oktober, vorgesehene Buchvorstellung des 21. Jahrbuchs Weezer Geschichte muss leider ausfallen. Ein technischer Fehler in der Druckerei führt dazu, dass das Buch nicht wie geplant präsentiert und ausgehändigt werden kann. Der Arbeitskreises Weezer Heimatgeschichte bedauert diese Entwicklung sehr und hofft, auf einen baldigen Nachholtermin. Auch der vorgesehen Verkaufsstart nach der Buchvorstellung am Freitag findet nicht statt. Wann die bekannten Verkaufsstellen beliefert werden können, steht noch nicht fest. Der neue Verkaufsstart wird auch in den Niederrhein Nachrichten mitgeteilt.