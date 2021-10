Evakuierungsmaßnahmen im Bereich An der Ley in Geldern

GELDERN. In Geldern im Bereich der Straße An der Ley wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es kommt zu Evakuierungsmaßnahmen, außerdem ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es wird empfohlen, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Bürger werden gebeten, sich an die Anweisungen der Einsatzkräfte zu halten.