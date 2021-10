Die Käfersuche beginnt um 11 Uhr!

NIEDERRHEIN. Seit etwas mehr als einem Jahr fühlen sich Max und Moritz im niederländischen Freizeitpark Efteling pudelwohl. In ihrem eigenen Dorf, den „Anderbergen“, haben sie genügend Platz, um reichlich Schabernack zu treiben. Das einzige Problem: Für einen ihrer Lieblingsstreiche benötigen sie Maikäfer, die sie unter den Betten ihrer nichtsahnenden Mitmenschen verstecken können. Onkel Fritz ist dabei ihr liebstes Opfer.

In Wilhelm Buschs Geschichte schütteln die beiden Lausbuben die Insekten aus dem Baum und füllen sie zum Transport in Papiertüten. In ihrer neuen Heimat gibt es zwar auch viele Bäume – Käfer wurden hier aber noch nicht gesichtet. Daher bitten die beiden Frechdachse nun um die Mithilfe der Leser, damit sie ihre Streiche ungehindert fortsetzen können.

Auf der nach ihnen benannten Familienachterbahn sausen Max und Moritz durch Efteling und nehmen die kreischenden Insassen mit auf einen Streiche-Marathon: Beide Jungen sind in selbstgebauten Seifenkisten unterwegs, mit denen sie aus der Kuckucksuhren-Werkstatt ihrer Mutter ausbüchsen. Frau Schmetterling ist ziemlich verärgert, weil ihre Söhne ständig neue Streiche spielen. Sogar auf der kurvenreichen Fahrt können sie es nicht lassen. Nach der ersten Runde bringt Moritz die Pfeife von Lehrer Lämpel zur Explosion, während Max auf ein riesiges Furzkissen springt und damit die Seifenkisten nochmal ordentlich in Schwung bringt. Das Einzige, was ihnen jetzt zu ihrem grenzenlosen Unfug noch fehlt: Maikäfer. Denn Onkel Fritz darf bei den Streichen auf keinen Fall ungeschoren davonkommen!

Um ihre Papiertüten wieder mit Krabbeltieren zu füllen, die sie im Bett des Onkels verstecken können, bitten Max und Moritz jetzt um die Mithilfe der Leser. der Niederrhein Nachrichten. Man munkelt, dass sich die Maikäfer außerhalb ihrer Hauptflugzeit vor allem am Niederrhein aufhalten.

Einer soll mitten in grüner Natur in einem Ortsteil von Kalkar gesichtet worden sein, der ganz nah an der Grenze zum Kreis Wesel liegt. Ein anderer hat sich offenbar in einer Drachen- und Herzogstadt im Süden des Kreises Kleve an einem Gewässer niedergelassen. Der dritte Käfer ist in einer Hansestadt am Rhein gelandet, in Sichtweite zahleicher Pferde.

Zu erkennen sind die großen Käfer an einem blauen Handabdruck von Max oder einem grünen Handabdruck von Moritz. Wer fündig wird, darf das Tier bei der Redaktion gegen vier Efteling-Tickets eintauschen und den Lausbuben direkt selbst einen Besuch abstatten. Noch in den Herbstferien oder danach, denn der Freizeitpark hat das ganze Jahr über geöffnet. Weitere Informationen über Efteling auf www.efteling.com.