ESSEN. Zirkus und Varieté – zwei künstlerische Welten mit einer großen Schnittmenge: Die Liebe zur Artistik und zu brillanter Live-Unterhaltung. „Circus“ ist eine Hommage an die große Zirkuswelt. Die neue Show gastiert vom 11. November 2021 bis zum 9. Januar 2022 im GOP Varieté in Essen.

In den Zirkusmanegen dieser Welt erlebt das Publikum schon seit 250 Jahren körperliche Höchstleitungen, Magie, Clownerie, das Glitzern und die große Geste.

Mit der Show „Circus“ verneigt sich das GOP tief vor der Tradition und der Poesie der Zirkuswelt. Gleichzeitig serviert diese Show eine neue erzählende Ebene und schenkt dem Publikum damit genau das, was Varieté-Kunst ausmacht: Höchstes Artistik-Niveau, frische Dramaturgie und innovative künstlerische Elemente. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja noch an die GOP-Show „Fashion“: Artistik, Comedy und vor allem: Ästhetik pur!

Circus-Theater „Bingo“

Für „Circus“ kooperiert das GOP erneut mit den Regisseuren und Akteuren des Circus-Theaters „Bingo“ aus Kiew. Mit „Circus“ zünden sie ein Feuerwerk für genau das Metier, mit dem alles begann. Die Spieldauer der Show beträgt circa 90 Minuten, keine Pause.

Tickets für „Circus“ gibt es ab 39 Euro unter der Tickethotline 0201/2479393 und online unter variete.de.

Verlosung

Die NN verlosen 2 x 2 Tickets für die Show am Freitag, 19. November um 21 Uhr, im Essener GOP-Theater. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Circus“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nn-verlag.de schicken. Einsendeschluss ist der 25. Oktober. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.