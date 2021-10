KREIS KLEVE. Am heutigen Freitag, 15. Oktober, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 13.082 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurde seit Donnerstag 19 neue Infektionen gemeldet. Von den 13.082 Indexfällen sind 559 in Bedburg-Hau, 1.458 in Emmerich am Rhein, 1.821 in Geldern, 1.251 in Goch, 478 in Issum, 462 in Kalkar, 396 in Kerken, 1.190 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 2.193 in Kleve, 520 in Kranenburg, 737 in Rees, 191 in Rheurdt, 725 in Straelen, 231 in Uedem, 283 in Wachtendonk, 587 in Weeze. Von den insgesamt 13.082 bestätigten Corona-Fällen gelten 12.696 als genesen; 203 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell sechs Personen im Krankenhaus.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 30,3. Der Verlauf der 7-Tages-Inzidenz auf Landesebene ist künftig einer von mehreren Indikatoren für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung NRW (die vollständige Auflistung findet man hier: https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html). Die nachstehend genannten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle werden somit lediglich nachrichtlich aufgeführt:

Fr., 15.10. – 30,3

Do., 14.10. – 30,3

Mi., 13.10. – 29,7

Di., 12.10. – 30,9

Mo., 11.10. – 34,4

So., 10.10. – 32,8

Sa., 09.10. – 27,1

Fr., 08.10. – 28,7

Aktuell befinden sich insgesamt 364 Personen in häuslicher Quarantäne.