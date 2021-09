Letzte Chance: Terminlose Impfungen im Kreis Kleve

KREIS KLEVE. Der Kreis Kleve bietet in der kommenden Woche weiterhin Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung im Impfzentrum Kreis Kleve an. Diese finden vom 27. bis 30. September jeweils von 14 bis 19 Uhr in beiden Impfstellen statt. Sowohl in der Impfstelle Kalkar, am Wunderland / Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar, als auch in der Impfstelle Geldern, Mensa und Turnhalle der Sekundarschule Niederrhein, Anne-Frank-Straße 1, 47608 Geldern finden auch über diese Zeitfenster hinaus bereits terminierte Impfungen statt. Die Impfungen von 12- bis 15-Jährigen werden ebenfalls fortgesetzt. Im Gegensatz zu den Personen ab 16 Jahren sind die Impfungen für die 12- bis 15-Jährigen ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung unter www.termine.impfzentrum-kreis-kleve.de möglich. Die Impfungen werden nach ausführlichen Aufklärungsgesprächen von einem Arzt wahrgenommen. Daher kann es zu Wartezeiten kommen. Verfügbare Termine gibt es montags bis donnerstags in Kalkar sowie montags und dienstags in Geldern. Zum 30. September 2021 schließen landesweit die Impfzentren. Die Impfungen liegen dann in erster Linie in der Hand der niedergelassenen Ärzte.