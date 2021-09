Lagerhalle im Weezer Industriegebiet brannte

WEEZE (ots). In der Nacht zum Freitag, 24. September, gegen 2.20 Uhr, wurde die Feuerwehr Weeze mit den Einheiten Weeze und Wemb zu einem Großbrand auf der Industriestraße in Weeze gerufen. Es brannte eine Lagerhalle im hinteren Bereich in voller Ausdehnung. Aufgrund der enormen Feuer- und Rauchentwicklung entschied sich die Einsatzleitung zu einer zügigen nochmalige Auslösung der Sirenen und Funkmeldeempfänger zur Alarmierung der Kameradinnen und Kameraden. Zudem wurden Teile der Feuerwehr Goch zur Unterstützung nachgefordert. Zeitgleich wurde ebenfalls vorsorglich vor Rauchgasgefahren über die NINA-Warn-App und Lokalfunk-Sender gewarnt. Durch unter anderem günstige Windverhältnisse bestätigte sich diese Gefahr aber nicht, so dass von weiteren Warnungen abgesehen werden konnte. Nach sechs Stunden war das Feuer unter Kontrolle, wobei der vordere Abschnitt der Halle geschützt werden konnte. Im Einsatz waren circa 80 Einsatzkräfte. Ebenfalls vor Ort war der Abrollbehälter Atemschutz des Kreises Kleve. Ein örtlicher Tiefbauunternehmen unterstützte mit schwerem Gerät die Gebäudestruktur einzureißen, um alle Glutnester zu erreichen. Die Verpflegung der Einsatzkräfte übernahm ebenfalls ein ortsansässiger Bäcker. “Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Kräften und für das Verständnis der Bevölkerung”, so die Feuerwehr. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Kripo Kalkar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In der kommenden Woche wird die Halle hierzu gemeinsam mit einem Brandsachverständigen untersucht.

Fotos: FF Weeze