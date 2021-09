GELDERLAND. Der Verein „Karneval für Geldern“ (KfG) ist zwar ein neuer Spieler im jecken Treiben am Niederrhein, hat aber einen großen Plan: Er möchte den von der Pandemie gebeutelten Karneval in und um Geldern wiederbeleben. Um den Umzug 2022 wieder auf die Straße zu bringen, hat er jetzt ein erstes Konzept vorgestellt. „Klein und persönlich“ soll es laut dem 2. Vorsitzenden Stefan Terlinden werden. „Expandieren können wir später immer noch.“

Demnach soll nicht alles beim Alten bleiben, sondern neue Akzente gesetzt werden. Als Hauptorganisator möchte der KfG zusammen mit Vereinen und anderen Karnevalisten aus dem Gelderland einen Zug in kleinerem Rahmen starten.

Nach derzeitigem Stand würden innerhalb der Wälle Fußgruppen – bestehend aus Kapellenmusikern, Vereinsmitgliedern, jecken Einzelpersonen oder karnevalsbegeisterten Gruppen – mit handgezogenen Wagen gemeinsam durch die Straßen ziehen. Darüber hinaus sind verschiedene Hotspots für einen Halt angedacht, an denen Aktionen stattfinden sollen. Außerdem ist geplant, die Gastronomen vor Ort wie auch die Zuschauer aktiv einzubinden und letztere schließlich mit auf den weiteren Weg zu nehmen.

-Anzeige-

Die größeren Prinzenwagen der teilnehmenden Vereine mit ihren Tollitäten würden nach aktuellem Stand an späterer Stelle auf ausgewiesenen Straßen hinzukommen, etwa der Gelder- oder Hartstraße. Dann, bestenfalls gemeinsam mit den Fußgruppen, sollen sie schließlich auf den Markt einziehen, wo der Höhepunkt wartet. Nicht wie sonst üblich beim Zug durch die Straßen, sondern auf dem Markt im Rahmen einer „Kamelle-Schlacht“ sollen erst die Leckereien verteilt werden. Dabei würden die teilnehmenden Gruppen und Vereine in regelmäßigen Abständen nach einem Countdown für einen süßen Regen sorgen. Außerdem arbeitet der KfG an einem bunten Programm mit Musik und weiteren Auftritten auf einer Bühne, um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.

Hilfe gesucht

Angesichts vieler Herausforderungen sind die Veranstalter jedoch auf Hilfe angewiesen: Das nicht nur aus der Politik, wenn es um die Finanzierung geht. „Wir suchen jetzt kreative Ideen“, sagt der 1. Beisitzer Gerd Lange. Ideen aus der Bevölkerung für Dekoration, Musik und Tanz sowie helfende Hände in Form von Mitgliedern sind gerne gesehen.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter www.kfgeldern.de. Auch wenn weitere Detailplanungen und Gespräche mit den vielen Akteuren noch anstehen, um den Plan zu zementieren, blickt der 1. Vorsitzende Jannik Berbalk optimistisch in die Zukunft. „Wir gehen fest davon aus, dass unser Zug stattfinden kann.“ Zumindest wird er genau dafür passend zur Situation konzipiert.

Einen ausführlicheren Bericht gibt es in der kommenden Mittwochsausgabe.