Fahrbahnsanierung: Umleitung in Keppeln

KEPPELN. Wie bereits angekündigt, werden seit dem 30. August Sanierungsarbeiten an den Fahrbahnen der Straßen Rickenstraße und Am Rickenhof zwischen der Dorfstraße und der Klever Straße durch die Gemeinde Uedem durchgeführt. Die dazugehörigen partiellen Reparaturarbeiten an den Entwässerungsrinnen, Bord-und Gehweganlagen sind weitestgehend abgeschlossen. Im Zeitraum von Montag, 20. September, bis voraussichtlich 1. Oktober, werden die Arbeiten an der Fahrbahndecke erfolgen. Dazu wird die vorhandene Fahrbahndecke abgefräst und eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Für diesen Zeitraum ist kein Durchgangsverkehr möglich. Die entsprechenden Umleitungsstrecken sind bereits mit Hinweistafeln und Beschilderungen ausgewiesen. Die Anlieger werden über den detallierten Ablauf zeitnah informiert.