PONT. Wie die Stadt Geldern mitteilt, gibt es zurzeit einen Defekt an der Fußgängerampel an der B58 in Pont (Ecke Ponter Dorfstraße). Der zuständige Betrieb Straßen.NRW ist bereits informiert, die Reparaturen sollen laut Straßen.NRW bis Mitte/Ende kommender Woche abgeschlossen sein.