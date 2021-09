Aktueller Stand der 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve bei 80,0

KREIS KLEVE. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am heutigen Donnerstag, 9. September, um 0.00 Uhr, insgesamt 12.556 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Insgesamt hat sich die Gesamtzahl seit Mittwoch um 76 Fälle erhöht. Von den 12.556 Indexfällen sind 538 in Bedburg-Hau, 1.423 in Emmerich am Rhein, 1.709 in Geldern, 1.211 in Goch, 458 in Issum, 430 in Kalkar, 380 in Kerken, 1.130 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 2.078 in Kleve, 510 in Kranenburg, 727 in Rees, 186 in Rheurdt (Korrektur), 694 in Straelen, 208 in Uedem, 279 in Wachtendonk, 565 in Weeze. 30 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden. Daraus ergibt sich, dass sich die Zahl der Neuinfektionen seit Mittwoch um 76 erhöht hat. Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass die gemeldeten Corona-Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden. Von den insgesamt 12.556 bestätigten Corona-Fällen gelten 11.896 als genesen; 195 Personen sind verstorben. Der 195. Verstorbene ist Ende 70 Jahre alt und stammt aus Bedburg-Hau.

Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 10 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 80,0. Der Verlauf der 7-Tages-Inzidenz ist Grundlage für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung NRW. Das Land NRW stellt fest, ob der Grenzwert der 7-Tages-Inzidenz im Kreis Kleve von 35 an fünf Tagen überschritten worden ist. Da im gesamten Land der Wert über 35 liegt, greifen die Einschränkungen derzeit einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen. Grundlage dafür sind ausschließlich die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwerte. Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

Do., 09.09. – 80,0

Mi., 08.09. – 70,8

Di., 07.09. – 84,2

Mo., 06.09. – 89,9

So., 05.09. – 82,3

Sa., 04.09. – 84,2

Fr., 03.09. – 75,6

Do., 02.09. – 72,4

Die vollständige Auflistung findet man hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html

Aktuell befinden sich insgesamt 1.194 Personen in häuslicher Quarantäne.

Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117. Bitte lesen Sie die umfangreichen Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befindet sich oben einen Direktlink zu den Internetseiten zur Corona-Pandemie und zur Impfkampagne des Kreises Kleve. Das Corona-Telefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter 02821/594-950 zu erreichen.