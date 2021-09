Velder Dyck zehn Tage gesperrt

KEVELAER. Der Velder Dyck, zwischen der Lüllinger Straße (K17) und der Kreuzung Walbecker Dyck (L 361) wird von Dienstag, 7. September, bis Freitag, 17. September, voll gesperrt. Hintergrund der Vollsperrung ist die Sanierung der Fahrbahndecke. Eine Umleitungstrecke ist ausgeschildert und erfolgt über die Lüllinger Straße (K 17). Die Haltestellen „Klein-kevelaer“ und „Plankmannsweg“ in Twisteden können in diesem Zeitraum im Rahmen der Schülerbeförderung nicht bedient werden. Die Ersatzhaltestelle hierfür ist in Twisteden an der Kirche.