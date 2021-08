Minister Altmaier besucht den Kreis Kleve

KREIS KLEVE. Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier (CDU) kommt vom 29. bis 30. August in den Kreis Kleve. Altmaier wird während seines Aufenthaltes im Kreis Kleve die Wystrach in Weeze besuchen. Das Unternehmen entwickelt und produziert professionelle Transport- und Speicherlösungen für den Energieträger Wasserstoff. Außerdem nimmt der Minister am Unternehmerfrühstück der Kreis-handwerkerschaft Kleve in Goch teil.