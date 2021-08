Täter stiehlt Handy und verletzt die Verkäuferin

GELDERN. Am Montag, 23. August, gegen 14.30 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum eines Handy-Shops am Markt in Geldern. Der Mann lief zielstrebig zur Auslage der Handys, griff sich ein Iphone 12 Pro Max und wollte damit das Geschäft verlassen. Als sich die Mitarbeiterin des Ladens dem Mann in den Weg stellte, stieß er sie gegen die Eingangstür. Dabei wurde sie verletzt. Der Täter flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Bahnhofstraße. Beschreibung des Täters: 20 bis 25 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, kurze, dunkle, leicht lockige Haare, stämmige Figur, südländisches Aussehen, helles Shirt, dunkle Hose. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831/1250.