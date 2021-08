GELDERN. Wie soll in Geldern künftig gebaut werden? Wie kann mehr Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit bei Bauprojekten gelingen? Wie kann nachhaltige Mobilität in einem neuen Baugebiet aussehen? Unter anderem mit diesen Fragen haben sich zuletzt Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Liegenschaften und Mobilität, Vertreter der Gelderner Stadtverwaltung sowie ein externer Stadtplaner in vier Workshops beschäftigt.

Infoveranstaltung am

Dienstag, 24. August

Nun sind die Gelderner Bürger im Rahmen einer Informationsveranstaltung gefragt: Gemeinsam informieren die Ausschussmitglieder und die Stadtverwaltung über ihre bisherigen Workshop-Ergebnisse zum Thema „Nachhaltiges Planen und Bauen am Beispiel Nierspark“ am Dienstag, 24. August, von 18 bis 21 Uhr in der Aula des Berufskollegs Geldern des Kreises Kleve, Am Nierspark 35 in Geldern.

Die Mitglieder des Ausschusses erläutern in kleinen Gruppen die in den Workshops erarbeiteten Themenfelder, die im nächsten geplanten Bauabschnitt des Niersparks Anwendung sollen. Anschließend sind die anwesenden Bürger aufgerufen, im direkten Austausch mit Ausschussmitgliedern und der Verwaltung ihre Anmerkungen und Ideen zu diskutieren.

„Nachhaltiges Planen und

Bauen im Stadtgebiet“

In den vier Workshops erarbeiteten die Teilnehmer bislang erste Ideen und Vorstellungen in den Bereichen „Klimafreundliche Energieversorgung, Mobilität im Quartier, Ressourcenschutz, Soziales Leben/Teilhabe, Biodiversität/Artenschutz und Wohnungsmix/Nutzungsmix“.

„Das Ziel ist, dass wir unseren einen eigenen Gelderner Weg finden, wie künftig ,nachhaltiges Planen und Bauen im Stadtgebiet` umgesetzt werden soll.

Der Ansatz soll dabei sein, nicht nur auf einen einzelnen Bereich zu schauen, sondern ein bereichsübergreifendes Konzept zu erstellen“, sagt Martina Wolters, Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Liegenschaften und Mobilität (AUML). Dr. Sandra Kleine, Klimaschutzbeauftragte der Stadt Geldern, ergänzt: „Nachhaltigkeit hat den Anspruch eines verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen, sodass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwertig lebende. Am Beispiel der Planungen zu dem dritten Bauabschnitt des Niersparks werden kommenden Dienstag zentrale Handlungsfelder der Nachhaltigkeit für den Bereich Planen und Bauen vorgestellt.“

-Anzeige-

Anmeldungen bis

Montag möglich

Interessierte Bürger, die an der Veranstaltung teilnehmen wollen, können sich bis Montag, 23. August, bei der Stadt Geldern unter der Email-Adresse umwelt@geldern.de oder telefonisch unter 02831/398-308 formlos anmelden. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt, es gilt die gewohnte 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen). Änderungen sind aufgrund der aktuellen Corona-Situation vorbehalten.