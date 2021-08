NIEDERRHEIN. Am Ende des Pressetermins stellte Andreas Lambeck eine Grundsatzfrage: „Wenn all unsere Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen, wie soll dann in den nächsten Jahren überhaupt noch eine Großveranstaltung durchgeführt werden können?“ Der Geschäftsführer des Reisesenders Sonnenklar.TV präsentierte im Wunderland Kalkar das Sicherheitskonzept für die Verleihung des Tourismus- und Medienpreises „Goldene Sonne“. Wenn am Samstag, 28. August, prominente Preisträger, Laudatoren und 1.000 Gäste in der Messehalle feiern wollen, müssen sie geimpft, genesen oder negativ gegen Corona getestet sein. Die Abstandsregeln und Hygienekonzepte werden durch den Einsatz von 22 leistungsstarken Luftfiltern ergänzt, die in der 6.000 Quadratmeter großen Messehalle durchgehend für Frischluft sorgen sollen.

Positives Signal für die

Reise- und Eventbranche

Zweimal war die „Goldene Sonne“ im Jahr 2020 verschoben worden, ein drittes Mal kommt für den Reisesender nicht in Frage: „Im schlimmsten Fall führen wir die Gala auf der freien Wiese durch, aber wir werden sie durchziehen“, erklärte Geschäftsführer Andreas Lambeck. Er dankte der Stadt Kalkar und dem Kreis Kleve für die Unterstützung, die auch durch die Gäste beim Pressetermin deutlich wurde: Neben Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers gehörten Martina Baumgärtner von der Tourismus Niederrhein GmbH und Wunderland-Geschäftsführer Han Groot-Obbink zu den Fürsprechern der Großveranstaltung. „Ich ziehe meinen Hut vor so viel Mut, die erste Großveranstaltung durchzuführen“, sagte Han Groot-Obbink, „und bin stolz darauf, dass der Kreis Kleve und die Stadt Kalkar dabei helfen, ein positives Signal für die Reise- und Eventbranche zu setzen.“

Gala setzt auf große Namen

Wie schon bei den ersten drei Preisverleihungen, die seit 2017 im Wunderland Kalkar ausgerichtet wurden, setzt die Gala einmal mehr auf große Namen: Geehrt werden der polnische Ex-Präsident Lech Walesa, der Politiker Gregor Gysi, der frühere „Spiegel“-Chefredakteur Stefan Aust, der frühere Boxer Henry Maske, der Komponist Ralph Siegel, Schlagersänger Heino samt Ehefrau Hannelore sowie der Sternekoch Alfons Schuhbeck.

Zu den Laudatoren zählen die Schauspielerin Elke Sommer, der Kabarettist Wolfgang Stumph, die Moderatoren Max Schautzer, Peter Illmann, Ulli Potofski, Harry Wijnvoord, Werner Schulze-Erdel und Jörg Draeger. Den Showteil bestreiten Tony Christie, Paul Potts, Annemarie Eilfeld, die Söhne Mannheims, Stefanie Hertel mit ihrer Band „More than Words“ und das 40-köpfige Ensemble des neuen Ralph-Siegel-Musicals „Zeppelin“.

Friedensnobelpreisträger

Lech Walesa

Künstlerischer Leiter der Preisgala ist zum dritten Mal Holm Dressler, der einst als Produzent der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ Fernsehgeschichte schrieb und nun zugunsten von Sonnenklar.TV seine internationalen Kontakte spielen lässt: „Bei Preisverleihungen wie der Goldenen Kamera oder dem Bambi war immer der Ehrenpreis für das Lebenswerk der Höhepunkt“, sagte Holm Dressler und stellte fest: „Bei uns ist das Standard, wir zeichnen nur Lebenswerke aus.“ Dabei legt der Sender Wert darauf, dass die Preisträger nicht gegen Honorar „eingekauft“ werden, sondern allein der Ehre wegen nach Kalkar kommen.

Besonders stolz ist Holm Dressler auf die Zusage des Friedensnobelpreisträgers Lech Walesa: „Wir haben ihn oft für ,Wetten, dass..?‘ und andere Sendungen mit Thomas Gottschalk oder Frank Elstner angefragt, aber es hat leider nie geklappt.“ Wie bei jeder Auslandsreise eines ehemaligen Staatspräsidenten gilt auch für Lech Walesas Besuch am Niederrhein eine hohe Sicherheitsstufe, die im Vorfeld mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesinnenministerium koordiniert werden muss. „Lech Walesa ist ein Kämpfer für Demokratie und Gerechtigkeit, eine Symbolgestalt des Freiheitsgedanken, der auch ein wichtiges Anliegen unserer Reisebranche ist“, betonte Lambeck.

Die „Goldene Sonne“ startete vor zehn Jahren als reiner Tourismuspreis, der immer stärker zum Medienpreis für Prominente aus Show, Sport und Politik wurde. Doch in Kalkar sollen auch wieder Vertreter aus der Reisebranche ausgezeichnet werden, darunter die Familie des einstigen „Bäderkönigs“ Johannes Zwick, das Falkensteiner Schlosshotel, in dem die RTL-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ gedreht wurde, und Griechenland als Urlaubsziel des Jahres 2021.

Live auf Sonnenklar.TV

Die mehr als dreistündige Show mit den Moderatoren Stephanie Frohmann, Kai Pätzmann und Michael „Goofy“ Förster wird am 28. August ab 19.30 Uhr live auf Sonnenklar.TV und von Spartensendern in drei Ländern übertragen. Die 1000 Tickets, die unter anderem in den Geschäftsstellen der Niederrhein Nachrichten angeboten wurden, sind inzwischen ausverkauft. Doch bei der Preisverleihung geht es um mehr als um ein Live-Event für Gäste im Wunderland Kalkar: Der ganze Niederrhein soll von der Strahlkraft der „Goldenen Sonne“ profitieren. „Die Gala ist eine große Bühne für unsere Region und stärkt den Tourismus als Wirtschaftsfaktor“, sagte Martina Baumgärtner.

Dies sei nach den Einbußen durch die Pandemie dringend notwendig: „Corona brachte uns Einbußen von 700 Millionen Euro beim touristischen Umsatz und von 50 Prozent bei den Übernachtungen.“ Da sei eine bundesweite Niederrhein-Werbung durch die Preisgala, die 2019 für mehr als 320 Millionen Medienkontakte sorgte, ein sehr großer Hoffnungsschimmer. „Wir freuen uns über jedes Fernsehgesicht, das in der Region auftaucht“, sagte der Kreis Klever Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers, „und so viele Fernsehgesichter wie die Goldene Sonne liefert kein anderer.“ Als Sponsoren unterstützen der Airport Weeze sowie die Städte Emmerich, Xanten, Kevelaer und Kempen die Veranstaltung. Viele auswärtige Besucher der Gala haben Ausflugspakete in diese Partnerstädte gebucht.

Michael Scholten