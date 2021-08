Kostenlose Oper im „Espresso-Format“ in Walbeck

Der Verein „Music To Go“ präsentiert „La Bohème“ von Puccini am 17. August

GELDERN. Die Gelderner Kulturfreunde dürfen sich kommende Woche auf ein kulturelles Highlight freuen: Nach der coronabedingten Zwangspause im Vorjahr findet am Dienstag, 17. August, wieder die beliebte und kostenlose „Oper im Espresso-Format“ statt, informiert die Stadt Geldern.

Der Verein „Music To Go“ wird in diesem Jahr in einer 90-minütigen Kompaktversion den Opern-Klassiker „La Bohème“ von Giacomo Puccini präsentieren. Ein Streichquartett fungiert dann wieder als Orchester, drei Opernsänger bringen in 75 Minuten die beliebten „Hits“ der Oper auf die Bühne.

Initiatorin der Veranstaltung ist ein weiteres Mal Désirée Brodka – sie etablierte in NRW nicht nur das Projekt „Oper im Taschenbuchformat“, zum Beispiel mit Mozarts „Zauberflöte“ (2015). Mit dem gemeinnützigen Verein „Music To Go“ präsentierte sie 2019 an der Unterführung am Gelderner Bahnhof unter anderem auch schon „La Traviata“ von Giuseppe Verdi. In diesem Jahr wird das beliebte Oper-Format aus Pandemie-Gründen aber nicht an der Bahnhofs-Unterführung am Niersforum, sondern im Walbecker Waldfreibad stattfinden. „Der Grund für die Verlegung ist, dass der Platz am Niersforum für die gewohnte Anzahl der Zuschauer unter Coronabedingungen nicht ausreicht“, sagt Rainer Niersmann, Leiter des Gelderner Tourismus- und Kulturbüros. „Zudem können wir den Bereich am Nierspark nicht komplett absperren, sodass es unmöglich wäre, die momentan notwendigen Kontaktlisten zu führen.“

Um die Veranstaltung aber nicht wieder absagen zu müssen, hat sich die Stadt Geldern spontan mit Benedikt May, Geschäftsführer des Walbecker Bädervereins, verständigt. Und der sagte schnell zu, dass die Oper im Waldfreibad aufgeführt werden kann. Nach dem Konzert von Johannes Oerding oder den Auftritten von Torsten Sträter wird somit eine weitere tolle Veranstaltung im Walbecker Freibad präsentiert. Unterstützt wird die Oper im Freibad wieder von der Sparkasse Krefeld.

Die Aufführung bleibt dabei nicht nur eine Oper im „Espresso-Format“, sondern wird auch als Picknickdecken-Oper durchgeführt. „Erfreulicherweise darf für die Oper auch die Bühne der Großveranstaltungen, die noch im Freibad steht, genutzt werden“, sagt Rainer Niersmann. Theoretisch dürften demnach bis zu 1.000 Personen die Oper besuchen. „Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Musik und der Gesang der Oper nicht technisch verstärkt werden“, merkt Rainer Niersmann an.

Handlung der Oper

Die Oper „La Bohème“ basiert Henri Murgers berühmtestem Werk „Scènes de la vie de bohème“ und beschreibt das Pariser Milieu der Künstler und Studenten gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die vier Protagonisten – die armen Künstler Rodolfo, ein Dichter, und Marcello, ein Maler, sowie die Freundinnen Musetta und Mimi – begegnen sich in ihrem Daseinskampf, der einen Kontrast zwischen Liebe, Leidenschaft und dem Wunsch nach einem besseren Leben abbildet. Zuletzt wird Mimi mitten in ihrem Streben nach Glück von der grausamen Realität ihrer Tuberkulose Erkrankung eingeholt.

Einlassregelungen

Auf einer Decke dürfen maximal zehn Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten sitzen. Es wird darum gebeten, dass keine erhöhten Sitzmöglichkeiten (zum Beispiel Klapp-/Campingstühle) mitgebracht werden. Die Mitnahme von eigenem Essen und Trinken ist erlaubt – es darf allerdings kein Glas mit auf das Veranstaltungsgelände genommen werden. Getränke und Snacks wie zum Beispiel Eis gibt es aber auch am Kiosk im Freibad zu kaufen. Der Eintritt zur Oper ist frei – um eine Hutspende wird gebeten. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Opern-Besucher müssen vorher kein Ticket kaufen. Es ist lediglich eine Registrierung erforderlich. Hierzu bringen Besucher bitte das folgende Registrierungsformular ausgefüllt mit: https://neu.waldfreibad-walbeck.de/wp-content/uploads/2021/07/Gaesteregistrierung_Events_2021.pdf

Es gelten außerdem die aktuellen Coronaregeln. Diese sind: Eintritt nur mit Nachweis (vollständig geimpft, genesen oder getestet (Test nicht älter als 24 Stunden), bis zum endgültigen Sitzplatz gilt Maskenpflicht, die Corona-Hygienebestimmungen sind einzuhalten, auf einer Decke maximal zehn Personen aus drei Haushalten.