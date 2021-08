Deutsche Glasfaser: Warnung vor Tritbrettfahrern

GOCH. In den letzten Tagen haben sich wiederholt verschiedene Personen an der Haustür als Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser ausgegeben. Deutsche Glasfaser betont ausdrücklich, dass die Hausbegeher und Monteure einen Mitarbeiterausweis mitführen und diesen auf Anfrage zeigen. Der von Deutsche Glasfaser zertifizierte Bau-Partner van Gelder Telekom ist im Projekt Goch unterwegs, um die Hausbegehungen bei den Kunden durchzuführen. Aktuell finden keine Hausbegehungen statt. Diese werden frühestens nach der Sommerpause des Bau-Partners vorgenommen. Sollten die Bewohner sich unsicher sein, ob die Person vor der Haustür zum Unternehmen Deutsche Glasfaser gehört, wird empfohlen, sie nach dem Mitarbeiterausweis zu fragen. Auf diesem ist auch eine ID-Nr. enthalten, welche über die Service-Nummer von Deutsche Glasfaser 02861/890 600 jederzeit geprüft werden kann. Bei allen Rückfragen kann man auch gerne die Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser im Baubüro in Goch, Feldstraße 21, Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 12 Uhr und 12.30 bis 15 Uhr kontaktieren.