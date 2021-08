Spannendes Programm beim Caravan Salon Düsseldorf

DÜSSELDORF. Beim Caravan Salon Düsseldorf vom 28. August bis 5. September 2021 (Fachbesuchertag am 27. August) sind die Besucher eingeladen, die ganze Vielfalt mobiler Freizeit zu erleben. Das Düsseldorfer Messegelände verwandelt sich in diesen zehn Tagen in ein echtes Caravaning-Paradies.

In 13 Hallen und auf dem Freigelände des Düsseldorfer Messegeländes präsentieren 590 Aussteller Freizeit-Fahrzeuge, Ausrüstung und Zubehör für jeden Geschmack und jedes Budget. Neben Reisemobilen, Caravans und Campervans gehören Fahrzeugtechnik, Komponenten und Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Caravaning- und Campingzubehör & Equipment, Outdoorbekleidung und -ausrüstung, Tourismus-Destinationen sowie Naturregionen, Camping- und Stellplatzangebote zum Angebot.

Auf der Messe

gilt die 3-G-Regel

Wichtig für alle Besucher: Alle Tickets sind ausschließlich online unter www.caravan-salon.de buchbar, das heißt es wird wie 2020 keine Tageskasse geöffnet sein.

Um den bestmöglichen Schutz aller Teilnehmer zu gewährleisten wird beim Caravan Salon ein Nachweis über eine vollständige Immunisierung oder ein offizieller negativer Test Zugangsvoraussetzung sein – auf dem Düsseldorfer Messegelände gilt daher die 3-G-Regel: Ausschließlich Besucher, die geimpft, getestet oder genesen sind, erhalten Zutritt.

Die Online-Tageskarte kostet für Erwachsene 15 Euro; Schüler, Studenten und Caravan Salon Club-Mitglieder zahlen 11 Euro, das Ticket für Kinder (sechs bis zwölf Jahre) kostet 5 Euro. Der Preis für das Nachmittagsticket (ausschließlich Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr) beträgt 9 Euro.

Tickets und Stellplatzreservierungen gibt es ausschließlich im Online-Vorverkauf. Die Eintrittskarte beinhaltet die kostenlose Hin- und Rückfahrt zum Messegelände innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) am Tag des Messebesuches (DB 2.Kl.).

Weitere ausführliche Informationen gibt es für Interessierte im Internet unter www.caravan-salon.de.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Online-Tickets für die Messe in Düsseldorf.

Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Caravan Salon“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nn-verlag.de schicken. Einsendeschluss ist der 13. August. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.