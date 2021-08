GREFRATH. Der Zirkus kommt in die Stadt, und zwar als Musical. Das Cocomico Theater aus Köln ist seit vielen Jahren jährlich im Grefrather EisSport & EventPark zu Gast und präsentiert seine einzigartigen Musicals. Das neuste Werk ist „Conni – Das Zirkus-Musical“, das am 22. August 2021 Uraufführung im Grefrather EisSport & EventPark feiert.

Zwei Vorstellungen wird es am 22. August geben. Die erste beginnt um 13 Uhr, die zweite um 16 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Showbeginn.

Großes Theater für kleine Leute!

Conni hat am Wochenende etwas ganz Besonderes vor: Zusammen mit ihrer Freundin Julia steht eine große Zirkus-Aufführung in der KiTa bevor, vorher soll dort auch noch übernachtet werden. Bis zur Aufführung geht allerdings so einiges schief, und sogar Connis Eltern müssen bei der Zirkus-Aufführung einspringen. Und welche Rolle spielt Connis Kater Mau, um das großartige Event zu retten?

Für Conni, ihre Familie, ihre Freunde und all ihre kleinen und großen Zuschauer wird es in diesem Zirkus-Musical-Abenteuer nie langweilig. Es ist immer etwas los, und Conni hat viel Spaß, auch wenn es einige Probleme zu lösen gilt. Denn sie hat ja Rückhalt durch all ihre vielen Zuschauer, von ihrer Freundin Julia, von Mama und Papa Klawitter, und sogar von ihrem geliebten Kater Mau! Frei nach dem Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenierung und können zusammen mit Conni und ihren Freunden erleben, das Zirkus-Musical-Abenteuer zu meistern und über sich hinaus zu wachsen. Heraus kommt ein Musical-Spaß für Jung und Alt, zum Mitlachen und Miterleben, mit vielen tollen Songs und ganz viel Charme.

Für einen sicheren Musical-Besuch sind alle Besucher ab sechs Jahren verpflichtet einen entsprechenden G-Nachweis (Geimpft, Genesen, Getestet) am Veranstaltungstag vorzulegen. Am Veranstaltungstag besteht in den Warteschlangen und innerhalb der Halle Maskenpflicht für alle Besucher ab sechs Jahren.

Zulässig sind OP-Masken oder FFP2-Masken. Am Sitzplatz darf die Maske jedoch abgelegt werden. Wie bereits im Vorjahr wurde die Besucherkapazität in Absprache mit den Behörden begrenzt, sodass die Halle ausreichend Platz für alle Besucher bietet. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist die Kontaktverfolgung im Infektionsfall.

Tickets gibt es auch bei

den Niederrhein Nachrichten

Alle weiteren Informationen zur Kontakterfassung und zu den geltenden Sicherheitsmaßnahmen sind auch unter www.eisstadion.de zu finden. Tickets für das Musical gibt es in den Geschäftsstellen der Niederrhein Nachrichten in Geldern, Marktweg 40c, in Kleve, Hagsche Straße 45, direkt vor Ort im Grefrather EisSport & EventPark, oder per Mail unter vorverkauf@eisstadion.de. Weitere Infos gibt es unter www.eisstadion.de und unter Telefon 02158/918935.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2-Tickets für die Vorstellung am Sonntag, 22. August um 16 Uhr. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Zirkus Musical“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nn-verlag.de schicken. Einsendeschluss ist der 8. August. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.