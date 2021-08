STRAELEN. Mit dem Sommernachts-Shopping konnte AusStraelen am vergangenen Freitag die erste Veranstaltung in diesem Jahr durchführen. Bis 22 Uhr boten die Einzelhändler den Besuchern die Gelegenheit, durch die Geschäfte zu bummeln und entspannt zu shoppen. Dazu wurden Führungen zu den Alltagsmenschen angeboten, es gab Musik in den Straßen und auf dem Marktplatz bestand die Gelegenheit, die bisherigen AusStraelen-Papiergutscheine gegen die neue Straelen-Card einzutauschen und den 20-prozentigen Bonus zu bekommen. Nicht fehlen durfte Straelens Blumenmädchen Lisa Stienen, die Blumengrüße an die Gäste verteilte.

