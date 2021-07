Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt

KEVELAER. Am heutigen Sonntagmorgen um 0.41 Uhr befuhr ein 27 jähriger Mann aus Weeze mit seinem Pkw Smart die B9 in Kevelaer in Fahrtrichtung Weeze. In der Ortslage Kevelaer in Höhe der Lindenstraße, überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw und prallte frontal mit dem Mazda einer 50 jährigen Frau aus Geldern zusammen, die die B9 in Richtung Geldern befuhr. Die 50 Jährige wurde glücklicherweise bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt, der 27 Jährige blieb unverletzt. Da bei ihm der Verdacht des Alkohol- und Drogenkonsums vorlag, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Des Weiteren wurde durch den Unfall der Zaun einer angrenzenden Tierarztpraxis, sowie ein Lichtmast beschädigt.