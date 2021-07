Fahrer eines dunkelblauen PKW gesucht

WEEZE. (ots) Eine Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, 21. Juli, auf der Wember Straße in Weeze. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines dunkelblauen PKW.

Der Fahrer war auf der Wember Straße in Fahrtrichtung Alte Zollstraße unterwegs. Hinter dem Wagen fuhr ein 51-Jähriger mit einem Fiat Doblo, dahinter wiederum eine 22-Jährige in einem Ford Fiesta. Als der vorausfahrende PKW aus unerkennbaren Gründen immer langsamer fuhr, fuhr die 22-Jährige – vermutlich aus Unachtsamkeit – mit dem Ford auf den Fiat auf und schob diesen auf den dunkelblauen Wagen. Alle Unfallbeteiligten hielten an und unterhielten sich kurz. An Ford und Fiat entstand Sachschaden, der 51-Jährige und die 22-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Doch der unbekannte Fahrer des dunkelblauen Fahrzeugs teilte mit, er habe keinen Schaden an seinem Wagen, stieg wieder ein und flüchtete vom Unfallort. Er wird beschrieben als männlich, ca. 175 cm groß, etwa 30-40 Jahre alt, mit einer normalen Statur. Der Mann ist vermutlich osteuropäischer Herkunft. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Baseballkappe. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelblauen Wagen mit Stufenheck, vermutlich ein Opel, mit deutschen Kennzeichen gehandelt haben. Das vordere Kennzeichen war nach Angaben der Zeugen nicht korrekt angebracht. Zeugen, die Angaben zu dem Wagen machen können, wenden sich bitte an die Polizei Goch unter 02823 1080.