Ferienlager erneut abgesagt

KRANENBURG. Es ist leider bereits das zweite Jahr in dem das Ferienlager der Christlichen Jugend aus Kranenburg zu Hause bleiben muss. „Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, das Betreuerteam ist genauso enttäuscht, wie die Kinder, dass wir in diesem Jahr erneut nicht fahren können. Am Ende waren es einfach zu viele unsicher Baustellen, die eine sichere Planung nicht möglich gemacht haben“, so Lena Rogall.

Ersatzprogramm

Wie auch im letzten Jahr, wird es 2021 wieder ein Ersatzprogramm geben, dieses Mal gestreckt über zwei Tage – die „CJK-Ferienlager-Tage-2021“. Die Kinder und Jugendlichen erwartet ein buntes Programm aus verschiedenen Lagerklassikern. Ob kreativ oder sportlich, es wird für jede und jeden etwas dabei sein. In diesem Jahr können sich auch Kinder und Jugendliche anmelden, die sich eigentlich nicht für das Ferienlager 2021 angemeldet haben. So kann man das Ferienlager kennenlernen, erste Kontakte knüpfen und sich in Ruhe überlegen, ob man im kommenden Jahr dabei sein möchte.

Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Ersatzprogramm organisiert. Ein Tag wurde gemeinsam ein ganzes Ferienlager durchlebt und in den restlichen Tagen, die man eigentlich gemeinsam verbracht hätte, gab es ein Onlineprogramm. „Wir hoffen einfach, so den Kontakt zu den Kindern halten zu können und wenigstens ein bisschen Ferienlagergefühl zu verbreiten.“, so Sarah Vos.

Eine warme Mahlzeit pro Tag

Stattfinden werden die „CJK-Ferienlager-Tage 2021“ am 1. und 2. August auf dem Gelände der Euregio Realschule in Kranenburg. Für eine warme Mahlzeit pro Tag sowie Getränke ist gesorgt. Beide Tage starten um 10 Uhr, am Sonntag ist um 17 Uhr Ende und am Montag ab circa 17.30 Uhr. Der Tag soll mit einem gemeinsamen Grillen ausklingen, so dass spätestens gegen 19 Uhr Schluss sein wird. Der Preis pro Kind beträgt 10 Euro.

Anmeldungen und detaillierte Infos zu den „CJK-Ferienlager-Tagen-2021finden Sie online unter https://cjk-ferienlager.de/. Für Rückfragen stehen Frau Rogall (0176/22164783) sowie Frau Vos (0157/874 86273) gerne zur Verfügung.